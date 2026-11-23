У найближчі дні Європу охопить хвиля похолодання та снігопадів. Зимова погода поширюватиметься з півночі на південь континенту, а наприкінці листопада сніг може дістатися України, Чехії та Словаччини.

Зміна погоди пов’язана з перебудовою атмосферних процесів над Північною та Центральною Європою. Холодні повітряні маси надходитимуть із півночі, а циклони принесуть опади в різні регіони.

Водіїв попереджають про можливе ускладнення дорожнього руху. В окремих районах сніг може швидко вкривати дороги, що потребуватиме активної роботи снігоприбиральної техніки та машин для обробки дорожнього покриття.

Перші снігопади прогнозують уже 23–24 листопада, передусім на північному заході України. Через відносно високу температуру повітря сніг переважно танутиме, однак місцями може сформуватися сніговий покрив заввишки до 8 см. Більше опадів очікується у передгір’ях і гірських районах.

Наступна хвиля зимової погоди можлива 26–27 листопада. За попередніми прогнозами, вона буде пов’язана з генуезьким циклоном, який сформується над південною Європою. Зона опадів може охопити значну частину півдня континенту. Якщо прогноз справдиться, інтенсивні снігопади можуть суттєво ускладнити рух транспорту. До 28 листопада зимові опади можуть поширитися на окремі райони України.

Після проходження циклонів у деяких регіонах Європи може збільшитися висота снігового покриву. Наприкінці місяця також прогнозують посилення антициклону, який може принести холодніше повітря та морози.

Водночас синоптики застерігають, що прогнози на останні дні листопада поки попередні й можуть змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.

Як повідомляло раніше ForUa, Європа поступово втрачає звичну зміну пір року через глобальне потепління. Літо стає довшим, тоді як весна й осінь скорочуються.