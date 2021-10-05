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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина внесет в Генассамблею ООН обновленные резолюции по ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом он сказал в своем заявлении по результатам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает УНИАН.

Зеленский отметил, что визит израильского президента в Украину - это его первый государственный визит в должности.

«Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, принципиальную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и в дальнейшем. В частности, и в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова», - сказал президент.

Он напомнил, что 26 декабря Украина и Израиль будут отмечать 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.

«Израиль является нашим другом, Израиль является нашим большим другом и нашим партнером в регионе Ближнего Востока как с политической и безопасностностной, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения», - заявил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия Украины и Израиля не исчерпан. По его мнению, новые возможности для взаимодействия открывает вступление в силу соглашения о свободной торговле.

«Мы уже видим, что соглашение работает. Постепенно растут объемы взаимной торговли товарами. Впервые с начала пандемии это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли...» - рассказал он.
ForUm

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