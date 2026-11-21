Американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, залучила п’ятьох лобістів із впливовими зв’язками в Демократичній партії США. Це відбувається на тлі намірів демократів розслідувати діяльність бізнесмена, зокрема обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це повідомляє Fox News.

Представники Демократичної партії заявили про намір після початку роботи нового складу Конгресу перевірити діяльність Маска. Одне з питань, яке їх цікавить, — звинувачення в тому, що SpaceX обмежує швидкість роботи супутникових терміналів Starlink, призначених для військових потреб України.

Також демократи хочуть з’ясувати, наскільки Пентагон залежить від послуг компанії Маска та чи не створюють його тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом конфлікту інтересів.

На цьому тлі SpaceX уклала угоду з п’ятьма лобістами консалтингової компанії Mehlman Consulting, яка спеціалізується на взаємодії з урядовими структурами та працює з представниками обох партій.

Серед залучених фахівців — колишня заступниця керівника апарату сенаторки-демократки Марії Кантвелл та експомічник віцепрезидента США Ела Гора.

Згідно з офіційними реєстраційними записами, лобісти розпочали роботу на SpaceX 1 жовтня. Як зазначає Fox News, це сталося в період, коли прогнози дедалі частіше вказували на можливу перемогу демократів на проміжних виборах до Конгресу.