Министерство здравоохранения инициирует усиление ответственности за куплю-продажу фальшивых справок о вакцинации.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич, передает УНИАН.

«Министерство здравоохранения инициировало усиление уголовной ответственности для тех людей, которые совершают неправомерные действия относительно подделки документов о профилактических прививках. Сейчас законопроект прошел одобрение правительством и передан в парламент. Завтра должно состояться заседание профильного комитета ВР в 15.00», – рассказала она.

По ее словам, предусматривается три вида ответственности:

за использование фальшивой справки о вакцинации (штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы);

наказание медицинского работника, который внес ложные сведения о вакцинации (штраф до 68 тысяч гривен или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность);

за изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов (штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет).