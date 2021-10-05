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Министерство здравоохранения инициирует усиление ответственности за куплю-продажу фальшивых справок о вакцинации.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Мария Карчевич, передает УНИАН.

«Министерство здравоохранения инициировало усиление уголовной ответственности для тех людей, которые совершают неправомерные действия относительно подделки документов о профилактических прививках. Сейчас законопроект прошел одобрение правительством и передан в парламент. Завтра должно состояться заседание профильного комитета ВР в 15.00», – рассказала она.

По ее словам, предусматривается три вида ответственности:

за использование фальшивой справки о вакцинации (штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы); 

наказание медицинского работника, который внес ложные сведения о вакцинации (штраф до 68 тысяч гривен или до 2 лет лишения свободы и лишение права занимать должность);

за изготовление и продажу поддельных COVID сертификатов (штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет).

 
ForUm

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