На журналистов «Схем» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете, сообщает Радио Свобода.

Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты». Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем» Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Об этом сообщила руководитель программы расследований «Схемы» Наталья Седлецкая.

Журналист Кирилл Овсяный и оператор Александр Мазур

Журналист во время заранее запланированного интервью задал вопрос руководителю государственного банка, чтобы получить его позицию для расследования, публикация которого запланирована на один из ближайших выпусков программы «Схемы».

Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста, после чего охранники попытались остановить запись на одной из камер Радио Свобода, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с записанным видео со второй камеры, и вынесли всю технику из кабинета на час.

Евгений Мецгер и Владимир Пикалов

Все это время съемочная группа оставалась заблокирована в кабинете председателя правления банка в его присутствии. В кабинете, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики «Укрэксимбанка» Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору «Схем».

Они осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение.

Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

«Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их (камеры - ред.) за дверь. И вот эту тоже. Кассеты выбросят», - слышно на записи голос председателя правления «Укрэксимбанка» Мецгера, который обращается к подчиненным.

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Евгений Мецгер возглавил «Укрэксимбанк» в марте 2020 года. До 2015 года он работал на низших должностях в этом госбанке. Мецгер - уроженец Кривого Рога.