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Киевская городская прокуратурой совместно со следователями полиции во исполнение постановлений следственного судьи проводят санкционированные обыски в служебных помещениях КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района Киева и подрядных организациях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП «Киевтеплоэнерго», ЗАО «Киевводоканал», КНП «Консультативно-диагностический центр» Святошинского района. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района Киева и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

При этом указанное подчиненное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн гривен.

5 октября 2021 на основании постановления суда в помещениях вышеназванных коммунальных предприятий и подрядной организации, а также по месту фигурантов начато обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
ForUm

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