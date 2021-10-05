Верховная Рада поддержала рассмотрение вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба ВР.

Народный депутат Александр Корниенко предложил внести в повестку дня вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины и рассмотрении этого вопроса в четверг 7 октября.

Председательствующий на заседании Руслан Стефанчуку поставил на голосование предложение 175 народных депутатов о включении в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова и поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

246 голосами предложение было поддержано.

Напомним, народные депутаты из фракции «Слуга народа» 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции «СН» в Трускавце.

5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний ВР.

Депутатская фракция «Слуга народа» рассматривает вице-спикера Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.