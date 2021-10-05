Федеральное сетевое агентство ФРГ потребовало от оператора «Северного потока 2» подтвердить, что газопровод соответствует нормам ЕС, сообщил Интерфаксу глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

«По этой причине Федеральное сетевое агентство письмом от 4 октября 2021 года потребовало от акционерного общества «Северный поток 2» незамедлительно предоставить справки и подтверждение того, что в рамках запуска одной связующей ветки выполнены и соблюдены все регуляторные предпосылки», - заявил Вульф.

Он также рассказал, что, по данным Федерального сетевого агентства, все технические предпосылки для запуска «Северного потока 2» выполнены, «соответствующие документы представлены в учреждения, предусмотренные для этого земельным правом».

«Таким образом не исключено, что в скором времени последует запуск одной из веток соединительного газопровода», - отметил Вульф.

Накануне, 4 октября, оператор «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») - сообщил о начале процедуры заполнения газом первой нитки газопровода.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в «Газпроме» говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.