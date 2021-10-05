По материалам СБУ сообщили о подозрении экс-командиру корабля морской охраны из Одессы. Из-за халатного отношения к своим обязанностям чиновник не отреагировал на ряд нарушений танкера «Delfi», который находился в территориальных водах Украины.

В результате судно сорвалось с якоря, село на мель вблизи одесского пляжа и дало утечку нефтепродуктов.

По данным следствия, 16 ноября 2019 военнослужащий выполнял обязанности капитана корабля морской охраны. Судно несло боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, осуществляя досмотр судов в приграничных территориальных водах Украины.

При осмотре танкера «Delfi», который находился в акватории Черного моря, пограничники зафиксировали ряд нарушений технического состояния судна, таких как:

нетрудоспособность главных двигателей;

потерю одного из якорей;

нестабильную работу систем связи;

меньше необходимой численность экипажа;

отсутствие достаточного количества топлива и провизии.

Несмотря на критический характер выявленных нарушений, капитан не принял меры по задержанию судна и его конвоирования в ближайший порт, как этого требует инструкция.

Сейчас бывшему командиру корабля сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных государству убытков.

Напомним, 21 ноября 2019 на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

10 сентября 2020 буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморск.

По данным экспертизы, ущерб, нанесенный государству в результате загрязнения внутренних морских вод Украины, составляют почти 400 тыс. грн.