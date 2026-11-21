Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що український фільм «Кіллхаус» нібито сприяв мобілізації до війська щонайменше 20 людей. За її словами, глядачі після перегляду військового екшн-трилера добровільно долучалися до Сил оборони. Водночас міністерка не навела жодних даних, які б підтверджували цю цифру, або пояснень, звідки їй відома така інформація.

Про це Бережна сказала під час щорічних загальних зборів Європейської Бізнес-Асоціації в Києві.

«Це такий цікавий український військовий екшн, після якого, я знаю, мобілізувалося щонайменше 20 людей. Працює. Тому можемо розповідати про себе історії, на які можемо впливати як суспільство», — заявила міністерка.

Однак у повідомленні про її виступ немає посилань на дослідження, статистику чи будь-які інші об'єктивні підтвердження зв'язку між переглядом стрічки та рішенням глядачів вступити до війська. Не уточнюється також, хто саме збирав таку інформацію, як встановлювали мотиви мобілізованих і чи йдеться про людей, які безпосередньо пов'язували своє рішення з фільмом.

«Кіллхаус» — повнометражний тактичний екшн-трилер режисера Любомира Левицького, прем'єра якого відбулася у квітні 2026 року. За словами Бережної, значну частину виробничих витрат покрили приватні кошти режисера та його бізнес-партнерів. У публікації зазначається, що близько 65% бюджету фільму забезпечили саме ці джерела фінансування.

Міністерка використала приклад стрічки, закликаючи український бізнес активніше підтримувати національне кіновиробництво та створення сучасного культурного контенту.