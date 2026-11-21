Міністр оборони США Піт Геґсет запровадив нові обмеження щодо військової співпраці з Канадою. У Пентагоні ці кроки назвали заходами, спрямованими на посилення двостороннього співробітництва, однак у Канаді вони викликали занепокоєння щодо подальших відносин між арміями двох країн.

Про це пише The Washington Post із посиланням на американського посадовця, ознайомленого з наказом Гегсета.

Співрозмовник видання назвав рішення міністра «ляпасом по обличчю» для Канади. За його словами, наразі незрозуміло, як саме американські та канадські військові взаємодіятимуть за нових умов.

Речник Геґсета Шон Парнел пояснив, що Пентагон переглядає співпрацю з Канадою, аби вона відповідала конкретним оборонним інтересам США. Водночас він запевнив, що обмеження не позначаться на обміні розвідувальною інформацією між країнами та їхній взаємодії в межах НАТО.

Відносини між Вашингтоном та Оттавою загострилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Американський президент неодноразово критикував Канаду за недостатні, на його думку, витрати на оборону, а також пропонував зробити її 51-м штатом США.

Таку позицію щодо Канади поділяє і Геґсет. Міністр раніше дозволяв собі насмішки з канадського внеску у війну в Афганістані. Водночас, за даними The Washington Post, під час цієї війни загинули 158 канадських військовослужбовців, ще понад дві тисячі дістали поранення.