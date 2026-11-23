У Польщі готуються до запровадження європейської системи авторизації подорожей ETIAS, яка передбачає попередню перевірку іноземців перед в’їздом до Шенгенської зони. Українцям, які користуються безвізом, доведеться оформлювати електронний дозвіл і сплачувати збір у розмірі 20 євро, повідомляє Relocate.

Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який створює правові умови для підключення країни до системи ETIAS. Запуск планують у другому кварталі 2027 року. Координувати її роботу буде Прикордонна служба Польщі.

Система передбачає попередню перевірку іноземців перед поїздкою. Під час розгляду заявок оцінюватимуть можливі ризики для національної безпеки, дотримання міграційних вимог і громадського здоров’я. Доступ до інформації матимуть також поліція, прокуратура, суди, воєводи, Управління у справах іноземців та податкова адміністрація.

За оформлення ETIAS передбачено збір у розмірі 20 євро. Якщо заявнику відмовлять у дозволі й він вирішить оскаржити рішення, розгляд скарги коштуватиме додатково 200 злотих (приблизно 45,50 євро).

Законопроєкт також передбачає створення Національного реєстру іноземців. У ньому зберігатимуть персональні дані громадян інших держав, інформацію про їхні документи, заяви та рішення щодо дозволів на проживання і працевлаштування.

Після запуску ETIAS електронний дозвіл потрібно буде оформлювати українцям, які подорожують до Польщі з біометричними паспортами в межах безвізового режиму.

Для цього необхідно буде подати онлайн-заявку, відповісти на передбачені запитання та сплатити встановлений збір.

Водночас нові вимоги не поширюватимуться на українців, які мають посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на легальне перебування в Польщі.

Отже, насамперед нововведення стосуватимуться тих, хто їздить до Польщі з туристичною метою або для короткострокових поїздок за безвізом.