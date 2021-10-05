Шведская королевская академия наук объявила фамилии лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Шукуро Манабэ, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи.

Их отметили за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем», сообщает ВВС Украина.

Американо-японского ученого Шукуро Манабэ и немца Клауса Хассельмана отметили за «физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления», а итальянца Джорджио Паризи – «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов».

4 октября Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии в области медицины и физиологии. Ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян - за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

Открытие Джулиуса и Патапутяна нобелевское жюри признало прорывным.

«Лауреаты нынешнего года позволили нам понять, как температура или механическая сила инициируют нервные импульсы, которые помогают нам воспринимать мир и адаптироваться», - заявили в комитете.