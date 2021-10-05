Восемь областей Украины находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности, согласно показателям заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава.
Так, в оранжевой зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
По состоянию на 5 октября уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 299 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень заболеваемости коронавирусной болезнью составляет 198 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области – 653 на 100 тыс. населения, Луганской - 621, Харьковской - 450.
По состоянию на 4 октября в четырех областях превышена динамика уровня госпитализаций: в Закарпатской области - 53%, в Запорожской - 55,1%, Ривненской - 59,1%, Херсонской - 71,1% при определенном показателе 50%.
Напомним, за сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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