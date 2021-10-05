также в разделеОбщество
Купленный Украиной ледокол прибыл в Одессу 4
Укрэксимбанк обвинил журналистов «Схем» в попытке завладеть банковской тайной 5
Автобусы и троллейбусы для Кривого Рога закупили по вдвое завышенной цене 11
Полиция расследует нападение на журналистов «Схем» 13
В Минюсте изучают возможность онлайн-регистрации смерти граждан 16
СБУ заблокировала масштабную схему мошенничества с банковскими картами 18
Командир корабля, который пропустил в Украину танкер «Delfi», получил подозрение 29
В Украине – почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 и 317 смертей 21
4 октября. Картина дня 13
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове 41
Минздрав разъяснил, когда нужна госпитализация с COVID-19 24
Массовая гибель птиц на Сиваше: не исключают вспышку птичьего гриппа 21
Украина лидирует в расследовании Pandora Papers по количеству фигурантов 24
Кулеба открыл в Люблине памятник священнику УГКЦ – «пароху Майданека» 22
Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификата 49
Украинского хакера разоблачили на атаках более 100 иностранных компаний 15
Львов – в шаге от «красной» зоны 22
В Кривом Роге чиновники украли на закупке автобусов 7 миллионов 17

Восемь областей Украины находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности, согласно показателям заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава.  

Так, в оранжевой зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

По состоянию на 5 октября уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 299 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень заболеваемости коронавирусной болезнью составляет 198 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области – 653 на 100 тыс. населения, Луганской - 621, Харьковской - 450.

По состоянию на 4 октября в четырех областях превышена динамика уровня госпитализаций: в Закарпатской области - 53%, в Запорожской - 55,1%, Ривненской - 59,1%, Херсонской - 71,1% при определенном показателе 50%.

Напомним, за сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги