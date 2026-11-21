Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по парковці ресторану в центральній частині Кривого Рогу. Після цього окупанти атакували той самий район реактивними безпілотниками типу «Шахед». Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 58 дістали поранення.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Серед загиблих — семирічний хлопчик, який під час ракетного удару грався на дитячому майданчику. Дитина зазнала тяжких травм голови. Лікарі намагалися врятувати її, однак хлопчик помер у лікарні. Другою загиблою стала 20-річна фельдшерка бригади швидкої допомоги.

За даними міської влади, серед 58 постраждалих — шестеро дітей, троє медиків швидкої допомоги та співробітники ДСНС. До лікарень доправили 28 поранених, зокрема п’ятьох дітей. Наймолодшій із них — три роки. П’ятеро постраждалих перебувають у реанімації.

Російські удари також спричинили значні руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти, підприємство, об’єкти бізнесу, ресторан, гаражі та автомобілі швидкої допомоги.