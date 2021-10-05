Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Такие переговоры не планируются», - сказал он в интервью LB.ua.

По словам премьера, в подземных хранилищах (ПХГ) Украины накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа, также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

Такж, отметил Шмыгаль, не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.

«В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован», - сказал Шмыгаль.

Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом» уже почти шесть лет – с 26 ноября 2015 года, закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

При этом после пересмотра Стокгольмским арбитражем контрактной формулы в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», Украина весной 2018 года была готова возобновить прямой импорт, но российский монополист вернул НАК внесенный авансовый платеж.

Срок действия контракта на поставку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» истек 31 декабря 2019 года, новый стороны не заключали.