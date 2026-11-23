Президент США Дональд Трамп схвалив би гарантії безпеки для України за зразком 5 статті НАТО із затвердженням у Конгресі, якби загальна архітектура безпеки в Європі робила вкрай малоймовірною необхідність коли-небудь застосувати ці гарантії.

Як сказав спецпредставник президента США Джаред Кушнер, готовність Трампа розглянути можливість надання Україні гарантій безпеки на зразок тих, що передбачені статтею 5, є ключовою умовою досягнення тривалого миру. Готовність Росії обговорити такі гарантії він назвав важливим кроком уперед і потенційним свідченням того, що вона серйозно ставиться до миру.

Кушнер зазначив, що такі гарантії разом із механізмами стримування та запобігання конфліктам могли б суттєво знизити ризик нової війни.

"Президент Зеленський має рацію: ці гарантії мають бути конкретними, надійними та чітко задокументованими. Саме над цим Стів Віткофф і я працюємо разом. Це одні з найважливіших зобов'язань, які можуть взяти на себе Сполучені Штати, і вони потребують ретельного розгляду. Дональд Трамп мав би схвалити будь-яку запропоновану гарантію, з урахуванням конституційних процедур та процедур Конгресу. Він зробив би такий крок лише в тому випадку, якби був переконаний, що це однозначно відповідає національним інтересам Америки, а ширші домовленості щодо безпеки роблять вкрай малоймовірним, що ця гарантія коли-небудь буде застосована. Саме тому гарантії безпеки для України не можуть бути остаточно узгоджені у відриві від післявоєнної архітектури європейської безпеки. Ці два питання необхідно розглядати разом", – написав він.

Фото: 24 канал.