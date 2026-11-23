Водії, які помічають попередження про контроль швидкості, нерідко намагаються пригальмувати якомога ближче до камери. Однак така тактика не завжди допомагає уникнути штрафу. Деякі прилади здатні вимірювати швидкість автомобіля на значній відстані — зокрема, ручні TruCAM можуть фіксувати показники до 1200 метрів.

Стаціонарні комплекси автофіксації не мають універсальної дистанції спрацьовування. Вони контролюють швидкість транспортних засобів у межах визначених ділянок дороги, а можливості обладнання залежать від його моделі, технічних характеристик і налаштувань.

Тому поширені припущення, що камера фіксує порушення виключно за 100 або 200 метрів, не відповідають дійсності. Відстань контролю може відрізнятися залежно від конкретного комплексу.

Інший принцип роботи має TruCAM. Це портативний лазерний вимірювач швидкості, який використовують патрульні екіпажі. За інформацією поліції, його технічні можливості дозволяють визначати швидкість автомобіля на відстані до 1200 метрів. Втім, максимальна дальність не означає, що кожен автомобіль обов'язково вимірюють саме з такої відстані. Результат залежить від умов використання приладу та роботи інспектора.

Спроба уникнути штрафу різким гальмуванням може виявитися марною. Якщо швидкість уже виміряли, зниження швидкості безпосередньо перед приладом не змінить зафіксованих показників. До того ж несподіване гальмування небезпечне для інших учасників дорожнього руху. Особливо високий ризик зіткнення, якщо позаду рухаються автомобілі на невеликій дистанції.

Тож водіям радять не орієнтуватися на відстань до камер і поліцейських із TruCAM, а дотримуватися дозволеної швидкості протягом усієї поїздки. Це найпростіший спосіб уникнути штрафу та не створювати небезпечних ситуацій на дорозі.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні розширили географію роботи поліцейських автомобілів-фантомів, які автоматично фіксують порушення швидкісного режиму.