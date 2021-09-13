В ближайшее время будут внесены изменения в «карантинное» постановление Кабинета министров. Такое решение принято на селекторном совещании по предотвращению распространения болезни COVID-19, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия.

В присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде было заключено два соглашения на общую сумму 411 млн долл.

Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирования судебной реформы.

Министерство внутренних дел РФ предложило разрешить жителям оккупированных территорий украинского Донбасса участвовать в программе «переселения соотечественников». Таким людям могут предоставить землю в слабозаселенных регионах России.

Сегодня, 13 сентября, Украина получила от Бельгии легендарное научно-исследовательское судно «Бельгика».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байденом услышал от него заверение, что Вашингтон в будущем видит Украину в НАТО, но это решение зависит не только от США.

В Украине будут изменены минимальные розничные цены на алкоголь.

В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами. В результате ДТП травмы получили 35 украинцев.

Цена на газ в Украине превысила 23 тыс. грн за тысячу кубометров.

За сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.