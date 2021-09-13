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За сутки 12 сентября в Украине зафиксировано 1205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 833 человека, летальных случаев – 18, выздоровели 758 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 10668 человек, методом ИФА - 1659, экспресс-тестами - 9147 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2317824 лица, выздоровели – 2221868, летальных случаев - 54 360, проведено 12279748 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
ForUm

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