Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байденом услышал от него заверение, что Вашингтон в будущем видит Украину в НАТО, но это решение зависит не только от США.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью CNN.

На вопрос ведущего он сказал, что прямо спросил Джо Байдена о том, когда Украина может рассчитывать стать членом Альянса.

«Я не передам дословно его слова, потому что это был развернутый ответ, мы говорили об этом около 20 минут. Но главная мысль была такая, что он считает, что Украина должна быть в НАТО, но это не только его решение, - сказал Зеленский. - Я слышал эту риторику и ранее до нашей встречи, и я уверен, что на сегодня это является правдой. Но я думаю, что это не очень хорошая позиция для могущественного государства, как США «.

Зеленский отметил, что ответил на это Байдену, что решение и позиция Соединенных Штатов может сократить путь Украины в Альянс и даст больше ясности для Киева.

«Я сказал, что да, Вы правы, но в зависимости от Вашего решения этот путь в НАТО может быть короче, и это даст больше ясности для нас, для Украины. США всегда подает сигнал для Европы. И если нет четкого сигнала, что это могло бы произойти завтра - тогда происходит так как сейчас», - сказал Зеленский.