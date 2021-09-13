Сегодня, 13 сентября, Украина получила от Бельгии легендарное научно-исследовательское судно «Бельгика», сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Абсолютно функциональное судно правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии моря Министерства окружающей среды. Это позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среде. Более того, запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

Судно начнет свой путь из порта Зебрюгге в Бельгии к новому дому - городу Одесса. На пути в 8600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам в морских микроорганизмов.