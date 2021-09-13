В результате ДТП в Турции травмы получили 35 украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает УНИАН.

«По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет», – отметил Николенко.

При этом, по его данным, вероятно, водителем является гражданин Турции, который не справился с управлением из-за сердечного приступа. Он погиб на месте аварии.

Сейчас консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение. Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы оказать им консульскую помощь.

Напомним, в Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.