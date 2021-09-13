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В присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде было заключено два соглашения на общую сумму 411 млн долл, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

В частности был заключен договор гарантии (Украина - Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО «Укргидроэнерго») между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий, на 211 млн долл.

А также соглашение о займе (Проект «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов») между Украиной и Международным банком реконструкции и развития на 200 млн долл. 

«Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятий, которые провели работу, чтобы подписания этих документов стало возможным », - отметил премьер-министр.

Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.
ForUm

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