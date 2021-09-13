В ближайшее время будут внесены изменения в «карантинное» постановление Кабинета министров. Такое решение принято на селекторном совещании по предотвращению распространения болезни COVID-19, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последнюю неделю количество новых случаев заболевания возросло на 6000, а количество госпитализаций - на 1,5 тысячи. По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Участники совещания обсудили ключевые изменения в постановление Кабинета министров №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2». Нововведения будут приняты в ближайшее время.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, Минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты, удостоверяющие вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

«Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность», - отметил Ляшко.

Премьер-министр подчеркнул важность вакцинации коллективов учебных заведений для того, чтобы обезопасить детей от болезни во время обучения.

«Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет к желтой зоне», - отметил Шмыгаль.

По информации Минздрава, за прошедшую неделю сделано 921000 прививок против COVID-19. В частности, 60 511 педагогов получили первую дозу и 57490 педагогов получили вторую дозу.

Участники совещания также обсудили вопросы соблюдения санитарных норм и противодействия подделке «ковидных» документов.

В Министерстве внутренних дел доложили, что возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40000 субъектов хозяйствования, составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

В МВД сообщили, что правоохранители активизируют проверки возможного подлога сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Денис Монастырский дал Нацполиции. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Сейчас проводятся оперативные и необходимые следственные действия, чтобы зафиксировать и пресечь правонарушение.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.