Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирования судебной реформы, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в Офисе президента в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов «Большой семерки».

Согласно абзацу шестому пункта 23-1 Заключительных и переходных положений Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» №1635-IX от 14 июля 2021 года, субъект формирования Этического совета подает председателю Высшего совета правосудия список кандидатов в состав Этического совета в течение тридцати дней со дня поступления соответствующего обращения председателя Высшего совета правосудия.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должна делегировать трех представителей в Этический совет. Однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в этике совета. Это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищения судебной системы.

«Я не допущу блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», - отметил Зеленский.

Среди прочего, глава государства выразил благодарность международным организациям, которые оказывают Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции и на прошлой неделе делегировали экспертов конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей и Этический совет.

Напомним, Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия.