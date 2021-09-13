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В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.

По информации местных СМИ, автобус доставлял украинских туристов из Бодрума в Денизли, сообщает УНИАН.

Предварительно, туристический автобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся со студенческим шаттлом.

В результате ДТП один человек погиб, от 30 до 49 человек, по разной информации, пострадали. 

Как пишет dha.com.tr, ДТП произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени.

Сообщается, что кроме украинцев, в автобусе находились граждане России. Всего 41 турист.

Вероятно, у водителя автобуса случился сердечный приступ, и он выехал на полосу встречного движения. Мужчина умер.
ForUm

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