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В Украине будут изменены минимальные розничные цены на алкоголь.

Проект постановления об утверждении обновленных цен разработан Министерством экономики Украины, сообщает УНИАН.

Предполагается, что документ позволит легальным производителям повысить стоимость продукции до экономически обоснованного уровня.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проект также призван детенизировать рынок алкоголя.

«Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации МРЦ не могут поднять стоимость своего продукта до экономически обоснованного», – рассказали в министерстве.

Минэкономики совместно с Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины прорабатывают алгоритм проведения расчетов МРЦ и изучают возможности его усовершенствования.

«Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности, удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию по рыночным ценам во избежание манипуляции с данными», – рассказал замминистра экономики Сергей Теленик.

Сейчас документ находится на согласовании с другими органами власти. 

 
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