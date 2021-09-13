Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия, сообщает «Украинская правда».

В Совет судей подали свои заявления шесть кандидатов, но 2 из них судьи Бальжик и Чайкина 13 сентября направили письма, в которых попросили оставить их заявления без рассмотрения.

В Этический совет избирались:

Николай Глотов - судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Василий Клюба - судья Львовского апелляционного административного суда;

Анна Вронская - судья Верховного суда;

Елена Бальжик - судья Измаильского горрайонного суда Одесской области;

Ольга Чайкина - судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Николай Кипчарский - судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Отмечается, что ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена СС из 26.

Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех – определяют международные организации.

По мнению главы ЦПК Шабунина, таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП.

«Совет судей (и его председатель Богдан Монич) плюнули на прямую норму закона и не делегировали ни одного представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу)», – отметил он.