также в разделеОбщество
Зеленский обещает не допустить блокирования судебной реформы
СБУ: Проведение концертов Моргенштерна в Украине невозможно 11
Языковой омбудсмен прокомментировал предложение перевести Украину на латиницу 66
Более 40% украинцев поддерживают карантинные ограничения 7
В Кабмине анонсировали усиление карантина 38
Более 56% украинцев не планируют пока вакцинироваться от коронавируса 8
Названа сумма, которую украинцы тратят на лекарства и лечение 15
Опрос: Украинцы не хотят передавать активистам право формировать суды и выступают за внедрение судов присяжных 14
Опрос: Украинцы не сталкиваются с несправедливыми судебными решениями, но все равно не доверяют судам 10
Названы страны, правила въезда в которые чаще всего ищут украинцы 30
На покупке ноутбуков для учителей пытались присвоить 300 миллионов 12
МИД работает над выдачей задержанного в Чехии участника оккупации Крыма 167
Зеленский создал Совет по молодежным вопросам 11
В Харькове голый мужчина бросался на прохожих 81
У Путина назвали украинцев «родственниками», начинающими ненавидеть РФ 22
Шмыгаль: Индексировать пенсии будут для всех категорий пенсионеров 43
В Украине зафиксировано 1205 новых случаев COVID-19 20
Полиция подтвердила смерть судьи Печерского суда столицы 27

Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия, сообщает «Украинская правда».

В Совет судей подали свои заявления шесть кандидатов, но 2 из них судьи Бальжик и Чайкина 13 сентября направили письма, в которых попросили оставить их заявления без рассмотрения.

В Этический совет избирались: 

Николай Глотов - судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

Василий Клюба - судья Львовского апелляционного административного суда;

Анна Вронская - судья Верховного суда;

Елена Бальжик - судья Измаильского горрайонного суда Одесской области;

Ольга Чайкина - судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

Николай Кипчарский - судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Отмечается, что ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена СС из 26.

Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех – определяют международные организации.

По мнению главы ЦПК Шабунина, таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение ВСП.

«Совет судей (и его председатель Богдан Монич) плюнули на прямую норму закона и не делегировали ни одного представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу)», – отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
9
Теги