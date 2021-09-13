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Министерство внутренних дел РФ предложило разрешить жителям оккупированных территорий украинского Донбасса участвовать в программе «переселения соотечественников». Таким людям могут предоставить землю в слабозаселенных регионах России, сообщает УНИАН.

По нынешним правилам, чтобы подать заявление на участие в программе выходцы с Донбасса должны поехать в Украину.

МВД предлагает внести изменения в программу переселения, чтобы жители оккупированной боевиками территории могли подавать заявления без преград.

Отмечается, что программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. Она помогает переехать в Россию людям, оказавшимся за пределами страны после распада СССР.

Российский адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, объяснила журналистам, что такое переселение соответствует интересам общества и экономики РФ.

«У этих людей будет возможность получить землю бесплатно, например, дальневосточный гектар. Этих людей стараются переселить туда, где в России необходим рост населения, возведение экономики», - пояснила она.

По ее словам, никаких международных санкций за эту инициативу против РФ вводиться не должно, так как программа переселения соотечественников не предполагает наделения жителей ОРДЛО российским гражданством.
ForUm

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