Цена на газ в Украине превысила 23 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, сообщает УНИАН.

Сообщается, что на прошлой неделе стартовые цены ресурсов имели тенденцию к повышению. Наибольшее повышение стартовой цены было зафиксировано на ресурс сентября в ГТС, по состоянию на 10 сентября средняя стартовая цена позиций на продажу составляла 23 тыс. 050 грн, что на 7,57% больше, чем 6 сентября. Данная тенденция прослеживалась и в отношении других ресурсов.

Цены на европейских хабах также имели тенденцию к росту. Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX, которые по состоянию на 10 сентября составляли 51,00 евро/МВт.г. На других хабах спотовая цена была выше - до 56,72 евро/МВт.г. на хабе TGE/POLPX.