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В Одессе сегодня почтили день чудотворную Касперовскую икону Божией Матери - Покровительницу Причерноморского края.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в день празднования Касперовской иконы Божией Матери митрополит Агафангел возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Накануне вечером, в Успенском кафедральном соборе, совершили всенощное бдение.

По окончании Божественной литургии был совершен праздничный Крестный ход, затем молебен перед чудотворным образом Касперовской иконы Божией Матери.

***Касперовская икона Пресвятой Богородицы попала в Украину из Трансильвании, территория современной Румынии, откуда её в конце XVI века привёз серб, который поселился в Херсонской губернии.

Икона передавалась по наследству с поколения в поколение, пока в 1809 году не стала собственностью помещицы Касперовой. К тому времени живопись на Касперовской иконе плохо просматривалась. В феврале 1840 года помещица Касперова со слезами ночью молилась перед иконой, и увидела, как лик Богородицы просветлел, и образ обновился.

С тех пор от иконы стали происходить исцеления.

С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону приносили в городской собор.

Во время Севастопольской войны 1853–1855 годов при осаде Одессы неприятельским флотом православные жители города крестным ходом принесли чудотворную икону из Касперова в город, и Одесса осталась невредимой.

С 1918 года чудотворный образ находился в Спасо-Преображенском соборе.

В 1936 году после уничтожения собора икону перенесли в Успенский собор, который стал кафедральным. Сейчас чудотворный образ находится в нём.
ForUm

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