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На Буковине в праздник Сретения Господнего в храмах Украинской Православной Церкви соберут средства для детей, которые лечатся в онкогематологическом отделении областной больницы.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, благотворительная акция в поддержку детей пройдет по благословению митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия.

15 февраля во всех приходах епархии проведут сбор пожертвований для детей, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Черновицкой областной детской больницы.

«Призываем всех верных УПЦ нашей епархии и людей доброй воли присоединяться к этой акции», – сообщает Черновицко-Буковинская епархия УПЦ. 

Отмечается, что после сбора средств будет опубликован отчет о расходах и передаче необходимых медикаментов или оборудования в больницу.

Как сообщалось ранее, в Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал благотворительную помощь для подопечных Территориального центра социального обслуживания Оболонского района.
ForUm

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