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Смысл жизни христианина – каждый день в каждой ситуации оставаться и быть христианином.


Фото: скришот видео youtube-канала UkrLive

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал в эфире передачи «Воскресное слово» на телеканале UkrLive.

Архиерей сказал, что с точки зрения христианина смысл жизни двоякий. 

«В широком понимании он значит спасение для всех, кто живет в соответствии с христианским учением. Но в частном, индивидуальном понимании, смысл жизни связан с личными особенностями каждого человека. Люди разные и кроме общего смысла есть еще индивидуальный, связанный с личными талантами, вкусами, предпочтениями, характером и склонностями и многими другими факторами, определяющими нас как индивидуумов», – пояснил епископ Сильвестр.

Ректор КДАиС перечислил теории смысла жизни, которые предлагает мир вне христианства. 

«Среди них удовольствие, которое проповедовали еще древние философы как единственную цель человеческого существования. Это и совершенствование себя, своих талантов, например, быть совершенным писателем, философом, музыкантом. Также смыслом жизни предлагается приобретение добродетелей, например, мудрости или мужества. И если смысл в удовольствии отвергается христианством, то самосовершенствование и добродетели во многом приемлемы, но не исчерпывающие. Так как смысл жизни еще в том, чтобы следуя христианскому учению, любить ближних», – продолжил владыка.

Смысл жизни христианина – каждый день в каждой ситуации оставаться и быть христианином, подчеркнул иерарх УПЦ.

«Сколько знаем примеров, когда человек говорит о самых высоких категориях, а дом ведет себя хуже язычника. Быть христианином нужно всегда – каждую минуту, каждую секунду нашей жизни. И только тогда наше сознание и жизнь наполняются осознанием того, что действительно реализуем великий призыв: «Будьте святы, потому что Господь Бог ваш свят»», - заключил епископ Сильвестр.
ForUm

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