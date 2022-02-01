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В Закарпатской области освящен новый престол в храме Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, престол освящен в храме Иверской иконы Божьей Матери в селе Глубокая-Долина (Терново).

Освящение и Божественную литургию возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыке сослужило духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного князя Владимира.

В Киеве освятили накупольные кресты для храма УПЦ, который строится при больнице для ученых Национальной академии наук Украины.
ForUm

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