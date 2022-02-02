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На Днепропетровщине при Свято-Николаевском Самарском Пустынном монастыре УПЦ города Новомосковска создадут добровольную пожарную команду.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, такое решение было принято на заседании Духовного собора монастыря, которое провел митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Отмечается, что насельники обители будут помогать сотрудникам спасательной части тушить пожары.

«Во встрече приняли участие наместник монастыря архимандрит Досифей (Савелов), начальник Новомосковского районного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Олег Гузиенко и братия обители», – сообщают в пресс-службе епархии.

На заседании Духовного собора утвердили положение о создании добровольной пожарной команды при обители. Также были подготовлены письма о сотрудничестве руководству ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. 

Как сообщалось ранее, в Черкасской области в Свято-Троицком Матронинском женском монастыре УПЦ открыли первую в Украине женскую добровольную пожарную команду, которая состоит из сестер обители.
ForUm

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