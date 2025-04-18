Україна зробила значний крок до революції у військовій логістиці. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про наймасштабніші в країні випробування наземних роботизованих платформ (НРК), які відбулися за участі 50 команд кластера Brave1.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці.

За його словами, ці випробування стали важливим етапом перед відправленням розробок на передову, адже полігонні умови були максимально наближені до бойових. Це дозволило розробникам та військовим оцінити реальну працездатність роботів у складних ситуаціях.

У ході тестувань роботизовані платформи долали 10-кілометрову дистанцію, демонструючи свою витривалість та дальність дії. Крім того, перевірялася їхня вантажопідйомність та відповідність заявленим технічним характеристикам. Організатори створили для роботів максимально складні умови, включаючи невідомий маршрут та постійно змінюване радіоелектронне придушення (РЕБ).

Результати виявилися обнадійливими: більшість НРК успішно підтвердили заявлену вантажопідйомність та показали високі результати на довгій дистанції. Це означає, що вже найближчим часом ці роботи зможуть суттєво допомогти українським військовим, забезпечуючи транспортування значних обсягів спорядження, провізії та навіть вибухових речовин без залучення особового складу в небезпечних зонах.

Михайло Федоров також зазначив, що роботи від учасників Brave1 вже активно використовуються в бойових умовах у багатьох підрозділах ЗСУ та інших силових структур, серед яких 3-тя, 5-та та 59-та окремі штурмові бригади, 92-га окрема штурмова бригада, підрозділи НГУ (бригада «Хартія» та інші), ГУР, ЦСО «А» СБУ.

Амбітна мета України на майбутнє — повне перекладання всіх логістичних завдань на фронті на роботизовані платформи. «Наступна ціль — 100% логістичних завдань на фронті мають виконувати роботи,» — заявив міністр.