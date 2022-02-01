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Доверие Господу и готовность смиряться перед трудностями помогут преодолеть любые испытания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Христос у всех один. И Евангелие для всех одно. Следовательно, и цель, которую перед нами поставил Спаситель, как для мирян, так и для священников и монахов, одна. Вот только пути, по которым мы следуем к этой цели, могут быть разные», - отметил владыка.

Митрополит Лука привел пример древних подвижников, память которых вспоминает Церковь.

«Современный человек уже не имеет той свободы, которая была у жителей Египта четвертого века. Мы стали не способными уйти в безлюдные места, вырыть себе пещеры и жить там в молитве и богомыслии. У нас не осталось ни чистых источников воды, ни знаний, умений и навыков выживания в природной среде, которые были у обычных жителей Египта, Сирии или нашей Киевской Руси. Мир надел на людей оковы в виде супермаркетов, водопровода, электричества и других благ цивилизации. Теперь мы находимся в рабстве у этих благ, и с их помощью мир манипулирует человечеством. Но у нас осталось свободным наше сердце. Именно в нем и нужно находить свою пустыню, ограждая ее от внешних помыслов и волнений. Не в одеждах и рукотворных оградах нужно искать свой монастырь, а учиться строить его внутри собственной души», - поделился архиерей.

Владыка подчеркнул, что Бог - не судья, а врач, который имеет к каждому свой индивидуальный подход.

«Когда у преподобного Макария появилась мысль о том, что он достиг вершины духовного восхождения, Бог показал ему людей, которые были выше его. И кем они оказались? Две замужние женщины и городской сапожник! Первые никогда и никого не осуждали, всегда хранили нерушимый мир в сердце и не произносили ни одного слова всуе. А другой считал себя хуже всех людей, видя других святыми. Кому было легче сохранить эти добродетели – Макарию, который не видел людей и жил в одиночестве, или этим подвижникам, которые вынуждены были ежедневно бороться со многими искушениями от людей среди жизненных забот? Поэтому и подвиг их был выше, чем у Макария Великого», - рассказал митрополит Лука.

Он отметил, что в условиях испытаний современного мира и глобализации важно сохранить мир в душе и верность Богу.

«Бог, взирая на обстоятельства, в которых нам приходится жить, дает и соответствующий венец тем, кто сохранит Ему верность», - подытожил владыка.

 
ForUm

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