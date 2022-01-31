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Даже для согрешивших смертным грехом остается возможность спасения.

Фото: скрин видео Ютуб-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом клирик столичного храма святителя Иоасафа Белгородского протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Смертные грехи называются так, потому что, отпадение человеческой души от Бога - это смерть души. Без благодатной связи со своим Создателем душа мертвеет, стает не способной к переживанию духовной радости ни в земной жизни человека, ни в посмертном своем существовании. И не так уж важно, на сколько категорий разделяются эти грехи -  на семь или на восемь», - объяснил отец Андрей.

По его словам, гораздо важнее помнить о той страшной опастности, которую таит в себе любой такой грех, и всячески стараться избегать этих смертоностных ловушек.  «А еще, знать, что даже для согрешивших таким грехом остается возможность спасения», - добавил священник. 

Иерей Андрей Кобылецкий привел слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Впадаючий у смертний гріх нехай не впадає у відчай! Нехай вдається до лікарського покаяння, до якого закликається до останньої хвилини його життя Спасителем, який сповістив у Святому Євангелії: віруючий у Мене, якщо й помре, оживе (Ін 11:25). Але тяжко перебувати у смертному гріху, тяжко - коли смертний гріх обернеться в навичку!»

«Преподобный Исаак Сирин сказал еще определеннее: «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного», - подчеркнул священник.

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