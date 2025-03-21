Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини ВРУ, опублікував допис про порушення прав людини під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК та СП. Він наголосив, що кількість таких порушень зростає, характер змінюється.

Як зазначив Лубінець, у 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. "І тенденція зберігається. Загалом за ці 2,5 місяці ми отримали понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення", – написав він.

Дмитро Лубінець зазначив, що розглядає кожен такий випадок: він та його представниця в Харківській області реагують на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини.

"Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", – вказав омбудсман.

У Харківському ОТЦК та СП пояснили наїзд на велосипедиста

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував відео, яке поширилось у соцмережах.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом Харків. За попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля", – зазначили у ТЦК.

Також там додали, що після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події. У результаті порушення правил дорожнього руху учасниками дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста. За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

"Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху", – пояснили у терцентрі.