Президент США Дональд Трамп на церемонії у Білому домі в оточенні учнів та викладачів підписав указ, покликаний фактично скасувати федеральний Департамент освіти.

Таке рішення було частиною передвиборчих обіцянок Трампа, який обійняв посаду президента два місяці тому, повідомляє Радіо Свобода.



Указ майже повністю передає управління сферою освіти до рук штатів та місцевих рад. Для повного закриття відомства знадобиться відповідний акт американського Конгресу, для чого Трампу не вистачить голосів законодавців, пише Reuters.



«Ми збираємося повернути освіту, дуже просто, назад у штати, де вона і має бути», – заявив Трамп, назвавши рішення правильним і додавши, що воно має бути виконане якнайшвидше.

Білий дім стверджує, що ліквідація департаменту покращить результати тестування учнів та заощадить гроші, але демократи та інші критики кроку стверджують, що захід поставить у скрутне становище найуразливіші категорії студентів.

Наказ, який став останнім за часом рішенням президента Трампа щодо радикальної перебудови роботи держустанов, було оприлюднено після заяви освітнього департаменту минулого тижня про звільнення майже половини своїх співробітників.

Своєю чергою країни Європи хочуть переманити вчених зі США після того, як американський уряд скоротив витрати на освіту і дослідження, повідомляє Politico.

Йдеться про Францію, Чехію, Австрію, Словаччину, Естонію, Латвію, Іспанію, Словенію, Німеччину, Грецію, Болгарію та Румунію. Вони написали листа комісарці ЄС з питань інновацій Єкатерині Захарієвій.

У ньому йдеться про те, що ЄС потребує "буму привабливости", щоб залучити таланти з-за кордону, "які можуть постраждати від втручання в наукові дослідження та невмотивованого і жорстокого скорочення фінансування".

У листі США не згадуються прямо, однак присутні натяки.

"Нинішній міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де і будь-коли", – йдеться у тексті.

Крім того, міністр вищої освіти та досліджень Франції Філіп Батіст у коментарі Politico заявив, що "необхідно терміново організуватися, щоб прийняти таланти, які хотіли б або змушені покинути США".

У листі міститься кілька пропозицій щодо залучення дослідників, зокрема цільове фінансування, імміграційна система і зміцнення партнерства з "іншими провідними науковими країнами".