Юнацька збірна України U-16 з регбі-7 повернулася з успішного навчально-тренувального збору, що проходив у польській Гдині. Цей важливий етап підготовки до Юнацьких Олімпійських Ігор 2026 року став можливим завдяки неоціненній підтримці благодійного фонду «Міла» та Олексія Юренко.

Перший із чотирьох запланованих міжнародних зборів виявився надзвичайно продуктивним для молодих українських регбістів. Під керівництвом головного тренера Федерації регбі Закарпатської області Максима Дулі та дитячого тренера регбійного клубу «Арка Гдиня» Антона Шашеро, команда наполегливо працювала над удосконаленням фізичної та тактичної підготовки.

Протягом збору юні спортсмени провели ряд важливих спаринг-матчів. 4 квітня вони зустрілися з польським клубом «Огніво» Сопот, а вже наступного дня вирушили до Гданська, де зіграли з жіночою командою «Biało-Zielone Ladies», яка складається з гравчинь національної збірної Польщі. Кульмінацією збору стала участь у дитячому турнірі, організованому клубом «Арка» Гдиня 6 квітня.

Організація цього важливого навчально-тренувального збору стала можливою завдяки щедрій підтримці благодійного фонду «Міла» та особисто Олексія Юренко, які небайдужі до розвитку дитячого спорту в Україні. Команда та тренерський штаб висловлюють щиру подяку за надану можливість, адже без цієї допомоги проведення збору було б вкрай складним.

«Ми надзвичайно вдячні благодійному фонду «Міла» та Олексію Юренко за їхню підтримку, – зазначив один із представників тренерського штабу. – Цей збір став важливим кроком у підготовці наших хлопців до Юнацьких Олімпійських Ігор. Вони отримали цінний досвід, зігравши проти сильних суперників, і ми бачимо їхній прогрес».

Юнацька збірна України U-16 з регбі-7 має амбітні плани щодо підготовки до Олімпійських Ігор. Попереду ще три міжнародні збори, які допоможуть команді набратися необхідного досвіду та гідно представити Україну на міжнародній спортивній арені. Цей успішний збір у Польщі став важливим початком на шляху до омріяної мети.