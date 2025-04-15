також у роздiлiСпорт
Александр Свищев: 2024 год - тяжелое испытание для водного поло Украины, но мы готовы к новым победам 44
Стало відомо, на якому місці закінчила Олімпіаду Україна 12
Збірна України вибула з ЧЄ-2024 8
Україна з великим рахунком програла Румунії у першому матчі ЧЄ 9
Українські спортсмени вже отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх 11
Міжнародна федерація фехтування дозволить не тиснути руки російським спортсменам 74
Источник: Усику разрешили покинуть Украину ради боя с Джошуа 117
Умер известный украинский боксер Владимир Вирчис 110
Шевченко уволили из итальянского «Дженоа» 110
Кличко поддержал Шевченко на выборах президента ФБУ 119
Названа дата повторного боя между Усиком и Джошуа 119
Ломаченко отстранили от бокса 291
Украинка выиграла «золото» чемпионата мира по тяжелой атлетике 139
Какого хрена? Владимир Кличко возмутился выходом Ломаченко на ринг без флага Украины 177
Плей-офф ЧМ-2022: Украина сыграет с Шотландией 146
Федерация хоккея сняла «Донбасс» и «Краматорск» с чемпионата УХЛ 130
Павелко сказал, кто возглавит украинскую сборную по футболу 152
Глава УАФ назвал главного тренера сборной Украины по футболу 154

Юнацька збірна України U-16 з регбі-7 повернулася з успішного навчально-тренувального збору, що проходив у польській Гдині. Цей важливий етап підготовки до Юнацьких Олімпійських Ігор 2026 року став можливим завдяки неоціненній підтримці благодійного фонду «Міла» та Олексія Юренко.

Перший із чотирьох запланованих міжнародних зборів виявився надзвичайно продуктивним для молодих українських регбістів. Під керівництвом головного тренера Федерації регбі Закарпатської області Максима Дулі та дитячого тренера регбійного клубу «Арка Гдиня» Антона Шашеро, команда наполегливо працювала над удосконаленням фізичної та тактичної підготовки.

Протягом збору юні спортсмени провели ряд важливих спаринг-матчів. 4 квітня вони зустрілися з польським клубом «Огніво» Сопот, а вже наступного дня вирушили до Гданська, де зіграли з жіночою командою «Biało-Zielone Ladies», яка складається з гравчинь національної збірної Польщі. Кульмінацією збору стала участь у дитячому турнірі, організованому клубом «Арка» Гдиня 6 квітня.

Організація цього важливого навчально-тренувального збору стала можливою завдяки щедрій підтримці благодійного фонду «Міла» та особисто Олексія Юренко, які небайдужі до розвитку дитячого спорту в Україні. Команда та тренерський штаб висловлюють щиру подяку за надану можливість, адже без цієї допомоги проведення збору було б вкрай складним.

«Ми надзвичайно вдячні благодійному фонду «Міла» та Олексію Юренко за їхню підтримку, – зазначив один із представників тренерського штабу. – Цей збір став важливим кроком у підготовці наших хлопців до Юнацьких Олімпійських Ігор. Вони отримали цінний досвід, зігравши проти сильних суперників, і ми бачимо їхній прогрес».

Юнацька збірна України U-16 з регбі-7 має амбітні плани щодо підготовки до Олімпійських Ігор. Попереду ще три міжнародні збори, які допоможуть команді набратися необхідного досвіду та гідно представити Україну на міжнародній спортивній арені. Цей успішний збір у Польщі став важливим початком на шляху до омріяної мети.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

6
Теги