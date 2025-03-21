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20 березня, Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка прийняв 165 заяв від людей, які потребують допомоги. Більшість тих, хто звернувся, – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які пережили жахіття війни.приймав людей, які звернулися по допомогу. 

Основні потреби – продукти, засоби гігієни, одяг, ліки та фінансова допомога. Особливо вразило, наскільки люди змучені й сумні – війна триває вже четвертий рік.

“За дві години я почув багато історій переселенців із Херсонщини, Харківщини, Маріуполя. Вони сподіваються на допомогу держави, але поки що її не отримали.

Спілкування було емоційним і сумним – люди в надзвичайно складному становищі. Наш фонд прагне допомагати та робитиме все можливе, щоб їх підтримати”, – написав у Facebook голова БФ «Міла» Олексій Юренко.
ForUm

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