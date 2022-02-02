также в разделеРелигия
В Церкви считают, что научный прогресс не должен превращаться в культ 8
В РПЦ рассказали, как Патриарх Кирилл переносит вызовы, с которыми сталкивается Церковь 9
Митрополит УПЦ дал совет, как обрести душевный мир 7
Митрополит Антоний рассказал, как равнодушие способно убивать 11
РПЦ в Иерусалиме рассказали о притеснениях христиан на Святой Земле 10
В Харькове совершили первую за 100 лет литургию в университетском храме УПЦ 7
Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 13-летием интронизации 31
В столице Социальный отдел УПЦ передал продуктовые наборы нуждающимся 18
На Закарпатье освятили престол в храме УПЦ 8
На Буковине назвали возможную причину пожара в храме УПЦ в Самакове 14
Епископ УПЦ рассказал, как найти смысл жизни 9
Предстоятель УПЦ рассказал, что может сделать каждый для преодоления раскола 20
Священник УПЦ рассказал, что такое смертный грех 11
Священник УПЦ объяснил, нужно ли занавешивать зеркала после смерти родственников 14
Священник УПЦ рассказал, как новомученики просвещали людей в начале ХХ века 9
В УПЦ рассказали, нужно ли причащать ребенка, если он капризничает 7
Митрополит УПЦ объяснил, кого прощает Господь 9
В Беларуси снимают фильм о священнике-исповеднике из Украины 10

В Кропивницком 6 февраля состоится прославление в лике святых священномучеников Платона Купчевского и Николая Виноградова.

Фото: Кировоградская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ на пресс-службу Кировоградской епархии, праздничное богослужение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы совершит сонм архиереев УПЦ.

Канонизация святых состоится во время праздничной Божественной литургии 6 февраля в 09.00.  

Решение о прославлении в пределах Кировоградской епархии УПЦ священномучеников Николая и Платона пресвитеров с установлением дня их памяти - 15 июня принял Священный Синод УПЦ 17 августа 2021 года.

Священномученик Платон Виноградов родился в селе Оржиполь на Одесчине в 1866 году в семье священника. По окончании Одесской духовной семинарии служил в сёлах на Кировоградщине: сначала в селе Николаевка, затем в селе Любомировка. В 1903 году стал настоятелем собора Рождества Пресвятой Богородицы в Елисаветграде (ныне Кропивницкий).

В июне 1923-го был арестован, но вскоре освобождён. С 1926 года служил в Петропавловской кладбищенской церкви. В июле 1929 года отец Платон был вновь арестован и опять отпущен.

16 января 1931 произошёл третий арест. 2 января 1932 года священника приговорили к трём годам ссылки и отправили в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.

Священномученик Николай Купчевский родился в 1868 году в Тирасполе. Сын священника, с 1883-й по 1889 года он получал духовное образование в Кишинёве. С 1912 года стал настоятелем Петропавловского кладбищенского храма в Зиновьевске (ныне Кропивницкий). В 1926 году был арестован, два месяца провёл в тюрьме, затем освобождён.

15 января 1931 года отца Николая арестовали. В этот же день и в следующий были задержаны ещё 15 священнослужителей Зиновьевского округа. Всех их обвиняли в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации.

14 декабря 1931 года отец Николай был приговорён к трём годам ссылки и отправлен в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.

** Канонизация - это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6701 грн.
8
Теги