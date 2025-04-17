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Велика Британія підтримає Німеччину в передачі Україні ракети дальньої дії TAURUS, пише видання на The Telegraph.Остаточне рішення — за Німеччиною. Там ще тривають дискусії. 

За даними The Telegraph, позиція Великої Британії може слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу, який вступить на посаду на початку травня.

Раніше майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що готовий підтримати передачу ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде погоджено з європейськими партнерами. 

TAURUS — це крилаті ракети, здатні вражати цілі глибоко в тилу.
ForUm

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