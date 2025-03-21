Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Україна та росія «перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню» після трьох років повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє видання The Hill.

«Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ, і це те, що сприяла Америка, і це те, що ми продовжуємо робити щодня», — сказала Брюс.

Речниця підкреслила, що країни раніше «ніколи не були ближче до миру».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій буде найскладнішим у переговорах щодо завершення війни з рф.