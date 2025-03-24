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4 квітня 2025 року о 18:00 у готелі «Прем’єр Палац», відбудеться закрита презентація кліпу SHUMEI «Гуде вітер» саундтрек до художнього фільму «Малевич».

На вас чекає живий концерт, зустріч з акторами фільму, благодійний аукціон, вишукана вечеря та welcome drink.

Зібрані кошти будуть спрямовані на протези для митців, які втратили кінцівки на фронті.

Художній фільм «Малевич» — це українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція, яка розповідає про яскраві сторінки життя видатного українського художника-авангардиста Казимира Малевича.

Калейдоскоп подій із життя всесвітньо відомого, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати “вільне” мистецтво. Для конкурентів його роботи— шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки — зізнання у коханні, а для народу України — пророцтво… МАЛЕВИЧ – це не класичний історичний байопік, а символічний портрет України крізь призму творчості цього великого художника.

Запрошуємо всіх поціновувачів українського мистецтва долучитися до цієї події!

Посилання на благодійні квитки

https://kyiv.karabas.com/ru/shumei-81/

Кількість місць обмежена!
ForUm

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