4 квітня 2025 року о 18:00 у готелі «Прем’єр Палац», відбудеться закрита презентація кліпу SHUMEI «Гуде вітер» саундтрек до художнього фільму «Малевич».
На вас чекає живий концерт, зустріч з акторами фільму, благодійний аукціон, вишукана вечеря та welcome drink.
Зібрані кошти будуть спрямовані на протези для митців, які втратили кінцівки на фронті.
Художній фільм «Малевич» — це українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція, яка розповідає про яскраві сторінки життя видатного українського художника-авангардиста Казимира Малевича.
Калейдоскоп подій із життя всесвітньо відомого, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати “вільне” мистецтво. Для конкурентів його роботи— шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки — зізнання у коханні, а для народу України — пророцтво… МАЛЕВИЧ – це не класичний історичний байопік, а символічний портрет України крізь призму творчості цього великого художника.
Запрошуємо всіх поціновувачів українського мистецтва долучитися до цієї події!
Посилання на благодійні квитки
https://kyiv.karabas.com/ru/shumei-81/
Кількість місць обмежена!
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