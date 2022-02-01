Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной избрания на Патриарший престол.

Фото: 10-я годовщина интронизации Патриарха Кирилла, 2019 год / foto.patriarchia.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в своем поздравлении Митрополит Онуфрий отметил, что жизненный путь Его Святейшества свидетельствует о многогранности талантов.

«Ваша пастырская чуткость, мудрость и усердие к возложенным послушаниям побудили верных чад нашей Святейшей Церкви избрать Вас кормчим корабля Святой Русской Православной Церкви, где Вы являете себя добрым пастырем, полагающим душу свою за овцы своя (Ин.10:11)», - сказал Предстоятель УПЦ.

Предстоятель УПЦ пожелал Патриарху Кириллу изобилия духовных и телесных сил, здравия и мира в высоком Патриаршем служении.

Члены Священного Синода РПЦ в поздравлении Святейшему отметили его заботу о своих собратиях-сослужителях - архипастырях и пастырях, «преподавая мудрые наставления и делясь ценным духовным и житейским опытом, вникая в проблемы и со вниманием относясь к их нуждам, призывая к самоотверженному и ревностному служению».

«Вы вдохновенно проповедуете многомиллионной пастве Христа Распятого и Воскресшего, убедительно свидетельствуете о том, что вера в Спасителя и следование Его святым заповедям способны изменить и преобразить жизнь человека, наполнить ее подлинным смыслом и радостью», - подчеркнули архиереи.

Предстоятель Русской Православной Церкви обычно в дни своей интронизации совершает Божественную литургию.

В своей проповеди 27 января Патриарх Кирилл поделился воспоминанием о том, что день, когда в 2009 году Поместный собор избрал его на Московский патриарший трон, ему было нелегко пережить.

«С одной стороны, радость от сознания того, что тебя поддержали епископат, духовенство, верующий народ Церкви нашей, но, с другой стороны, ясное понимание всей той великой ответственности и тех скорбей, которыми эта ответственность сопровождается и которые в тот день были на меня по воле Божией возложены. Благодарю всех, кто принял тогда это решение, но более всего благодарю всю нашу Церковь - епископат, духовенство, верующий народ, монашествующих - за ту молитву о патриархе, которой сопровождается каждый день жизни православных людей», - отметил Предстоятель РПЦ.

По его словам, именно эта молитва и является той духовной силой, которая помогает ему осуществлять свое служение.