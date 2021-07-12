Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Германию не планирует обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос денежной компенсации Украине за реализацию проекта российского газопровода «Северный поток-2», сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Позиция Владимира Зеленского такова: «Северный поток-2» – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, о каких-либо экономических компенсациях говориться не будет. Президент Украины пытается остановить строительство «Северного потока-2». Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация», - сказал Никифоров на брифинге по итогам встречи президента Украины и федерального президента Германии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Зеленский совершает визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Среди тем переговоров - усиление роли Германии в «нормандском формате» и установлении мира на Донбассе, строительство «Северного потока-2», участие немецкой стороны в саммите «Крымскаой платформы», а также торгово-экономическое сотрудничество.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» общей протяженностью 1,2 тысячи километров проходит по дну Балтийского моря и должен доставлять газ из России в Германию, а оттуда - на остальные европейское рынки.

Украина, а также Польша, Латвия, Литва и Эстония - самые активные противники «Северного потока-2». Против достройки газопровода также выступают США, в частности накладывают санкции на суда и компании, участвующие в проектах. Однако в конце мая администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варниґа (Matthias Warnig). В Вашингтоне это объяснили национальными интересами США.

После того Вашингтон и Берлин начали обсуждать, как уменьшить геополитические выгоды Москвы и последствия для Украины, если газопровод заработает.

Москва в начале июня заявляла, что планирует поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины и после 2024 года. Договор на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.

В то же время правительство Германии поддерживает «Северный поток-2» и уверяет в экономической целесообразности проекта. В стране тем не менее есть немало критиков этого газопровода.