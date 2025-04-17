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Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в четвер, 17 квітня, прибула до Вашингтона, де планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, пише Euractiv.

У Європі сподіваються, що Мелоні, яка відома хорошими стосунками з Трампом і яка була єдиною серед європейських лідерів запрошеною на його другу інавгурацію, може використати своє «привілейоване становище», щоб досягти позитивного результату для всієї Європи.

Раніше Трамп називав Мелоні «фантастичним лідером і людиною», а італійська прем'єрка не раз відвідувала передвиборчі мітинги Трампа.

Будь-який прояв близькості зі США сьогодні, ймовірно, викличе поляризацію в Європі, хоча багато хто в Брюсселі налаштований стримано оптимістично щодо візиту Мелоні, пише Euractiv.

«Ми досить розслаблені. І якщо Мелоні використає свої особисті стосунки з Трампом на благо ЄС, то тим краще», — сказав один із дипломатів ЄС.

На зустрічі з Трампом прем'єрка Італії та її міністри порушать кілька питань, серед яких — тарифи на товари з Європи, видатки на оборону в рамках НАТО, імпорт зрідженого природного газу зі США, промислове співробітництво, а також координація політики щодо Китаю і підтримка України.

Euractiv пише, що Трамп і Венс можуть спробувати відвернути Мелоні від її європейської місії, висунувши їй конкретні пропозиції щодо Італії, щоб розділити Європу. Аналітики вважають, що Трамп також може запропонувати Риму тарифні поступки в обмін на більш жорстку позицію ЄС щодо Китаю. Неясно, як відреагує Мелоні, якщо таку пропозицію зроблять, ідеться в матеріалі.
ForUm

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